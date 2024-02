Parco di Villa Burba: inaugurato e chiuso, riaprirà in primavera

Inaugurato e poi subito chiuso «Per dare tempo alle piante e al prato di ricrescere dopo i lavori di manutenzione straordinaria - afferma l’assessore Valentina Giro». Stiamo parlando del parco di Villa Burba a Rho che sarà riaperto per la festa di primavera con un programma di eventi e attività culturali.

I cittadini: "Speriamo che una volta aperto non venga più chiuso"

A chiamare la nostra redazione per segnalare il problema alcuni cittadini che nei giorni scorsi, complici anche le belle giornate, hanno portato i loro figli a Villa Burba con l’obiettivo di farli divertire nel parco. «Hanno fatto l’inaugurazione dopo il restauro in grande stile, hanno portato la gente in giro per il parco e subito dopo hanno richiuso tutto - spiegano i cittadini che hanno contattato la nostra redazione. Speriamo davvero che l’apertura avvenga in primavera, e che sia una apertura per sempre e non solo per la festa che si svolge ogni anno - concludono i cittadini che hanno contattato la nostra redazione.»

Al Tourist Infopoint un nuovo opuscolo gratuito dedicato a Villa Burba

Sempre per quanto riguarda Villa Burba e il suo giardino, è in distribuzione, gratuitamente, in questi giorni al Tourist Infopoint di piazza San Vittore un nuovo opuscolo dedicato alla storica dimora Medici Cornaggia, al suo parco, alla sua storia e alle opere di grande valore artistico in essa esposte.