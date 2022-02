Ora è ufficiale: Enzo Salvaggio è il candidato sindaco del centrosinistra

La notizia aleggiava nell'aria da tempo a Magenta, ma da pochi minuti è arrivata l'ufficialità. Enzo Salvaggio è il candidato sindaco del centrosinistra. L'annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa indetta dalla nuova lista "Magenta, svolta insieme" tenutasi oggi, sabato 12 febbraio nella piazzetta del Santuario dedicata al dottor Garavaglia (via Isonzo ang. via Gorizia), nella frazione di Pontevecchio.

Classe 1983, nato e cresciuto nella Città della Battaglia, il curriculum politico di Salvaggio è lungo. Un percorso partito quindici anni fa con la prima esperienza in consiglio comunale come consigliere di opposizione. Poi nel 2012 l'incarico di assessore ai Lavori Pubblici con l'elezione a sindaco di Marco Invernizzi. Dal 2017 il ruolo di capogruppo di minoranza in consiglio comunale per il Pd ed ora il grande passo con l'annuncio della candidatura a primo cittadino.

"Oggi è un giorno importante, non solo per me, ma per tutti quelli che si sono messi in viaggio con me in questo cammino - spiega Salvaggio - Molti di voi mi conoscono da tanto tempo. Sono 15 anni di impegno politico che porto avanti. La scelta di questo luogo per questo annuncio, a Pontevecchio, è molto precisa. Vogliamo infatti parlare di ponti. Il ponte è un simbolo importante, di alleanza che tiene insieme le persone e la comunità. É la scelta di voler tenere insieme tutti in questo percorso che abbiamo intrapreso. Da oggi parte una sfida per far tornare Magenta protagonista e cambiare passo. Sono diversi i punti su cui lavoreremo nel nostro programma: rigenerazione urbana, prossimità ai cittadini, nuovi spazi per le scuole, vicinanza verso i più fragili ed edilizia. A questi se ne aggiungeranno altri continuando il percorso partito lo scorso autunno con i tavoli di lavoro in cui continueremo a coinvolgere la cittadinanza".