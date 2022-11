Si è svolta tra la serata di ieri, sabato 19 novembre, e la notte di oggi domenica 20, tra Magentino ed Abbiatense una nuova serata di controlli nell'ambito del progetto Smart (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio) che Regione Lombardia promuove, finanzia e coordina da anni. Presenti in Piazza Formenti, ad accogliere l'Assessore Regionale alla Sicurezza Romano La Russa, il vicesindaco e assessore alla Sicurezza di Magenta Enzo Tenti e tanti sindaci e Amministratori del territorio.

Operazione Smart nel Magentino/Abbiatense: 8 verbali ed una patente ritirata

L'Assessore La Russa ha salutato e ringraziato le donne e gli uomini dei Comandi del Patto Locale per la Sicurezza del Magentino, Abbiatense e asse ex SS 11 che hanno poi iniziato le attività di controllo serali che li hanno visti impegnati fino alle prime ore del mattino. I Comandi che hanno aderito all'operazione Smart di stanotte sono: Magenta (capofila), Abbiategrasso, Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Cornaredo, Cusago, Santo Stefano Ticino, Ossona, Pregnana Milanese, Sedriano e Vanzago.

Il dettaglio del lavoro dei ghisa

Il personale complessivo appartenente ai Comandi aderenti era composto da 45 persone tra agenti, ufficiali e comandanti che nel corso delle ore di lavoro hanno controllato un totale di 644 veicoli, staccando 8 verbali per violazione del Codice della strada ed un ritiro della patente per via di tasso alcolico sopra ai livelli consentiti.

"Il Comune di Magenta come capofila del Patto Locale - commenta il Vicesindaco Tenti - continuerà a lavorare in sinergia con tutti i Comuni e i Comandi aderenti per favorire la realizzazione di nuove iniziative sul tema della sicurezza. Come Amministrazione, nei cinque anni di mandato, ci poniamo l’obiettivo di portare a tre i turni del personale del Comando con nuove assunzioni".