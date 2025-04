Nuovo sito comunale, Bareggio 2013: "Impossibile disdire gli appuntamenti online"

A una settimana dall'inaugurazione del nuovo sito comunale arriva il commento della lista civica Bareggio 2013, intervenuta per l'occasione con le esponenti Manuela Verdefiore e il consigliere comunale Monica Gibillini.

Nel valutare l'efficienza del portale istituzionale, la lista civica afferma:

«Cogliendo l’invito del Sindaco a esprimere feed back segnaliamo la richiesta che avevamo già comunicato più di un anno fa in Consiglio comunale sulla necessità di consentire ai cittadini che hanno bisogno di prenotare un appuntamento con l’anagrafe possono vedere soltanto le date dei successivi trenta giorni e non le date successive. Il disagio è che, se le date dei successivi trenta giorni sono tutte occupate non è possibile prenotare per altre date.».

Ulteriore malfunzionamento segnalato da Bareggio 2013 riguarderebbe invece la possibilità di annullare gli appuntamenti già fissati:

«L’altro aspetto disagevole è che non si può disdire on line l’appuntamento. Aggiungiamo anche che per chi fa segnalazioni attraverso il sito non è più possibile, come avveniva tempo fa, seguire l’iter della propria segnalazione. Sollecitiamo dunque l’Amministrazione comunale a migliorare non soltanto l’immagine del sito bensì anche i servizi digitali!»