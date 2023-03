Nella Casa di comunità verranno somministrati i vaccini per i pazienti cronici

La Casa di Comunità di Legnano diventa il punto di riferimento per la città e il territorio per i vaccini ai pazienti cronici.

Presentata mercoledì all’ospedale di Legnano un’esperienza pilota di medicina proattiva che la cooperativa di medici di base Gst ha avviato nella Casa di comunità di Legnano e che sarà poi estesa nelle altre Case della Asst Ovest Milanese nel Castanese, Magentino e Abbiatense.

Gabriella Monolo, direttore sociosanitario dell’Asst, ha da subito posto l’attenzione sul «lavoro di squadra e la innovativa collaborazione tra azienda e medici di base»: «È necessario uno stretto collegamento tra le varie strutture del sistema sanitario» ha proseguito.

Quali vaccini? Lo spiega Cesario Barbato, già responsabile per le vaccinazioni ai tempi del Covid a Magenta e ad Abbiategrasso.

«L’antipneumococcico, l’antimeningococcico quadrivalente o di tipo B, quello per l’Herpes Zoster per i pazienti cronici; e poi quelli per l’epatite B; per morbillo, parotite e rosolia per le donne fertili mai vaccinate prima; per difterite, tetano e pertosse. Vaccinazioni come quella anti bronchite - precisa Barbato - sono da destagionalizzare rispetto all’antinfluenzale e vanno fatte tutto l’anno. I pazienti cronici sono il 23% della popolazione sul territorio come nella media nazionale: di essi, la metà supera i 65 anni e la proporzione cresce con l’età. Il Covid ci ha insegnato che questi pazienti sono i primi a soffrire di queste patologie, quindi i primi da proteggere attraverso i vaccini».