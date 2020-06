Nasce la Coop di Busto Garolfo: amica dell’ambiente.

Taglio del nastro

L’attesa è finita: il taglio del nastro del nuovo punto vendita avverrà nella giornata di domani, giovedì 11 giugno. Un taglio del nastro che per Coop Lombardia significa il completamento di un puzzle dì inaugurazioni nell’Alto Milanese: dopo l’apertura dei due superstore di Parabiago Via Cavalieri e Busto Arsizio Viale Duca d’Aosta (il secondo nella città dopo quello di Viale Repubblica), è arrivato un altro tassello. Ed è arrivato in epoca di Covid.

Le parole di De Bellis

“Volere fortemente un supermercato di questi tempi – ha dichiarato il vicepresidente, Alfredo De Bellis – ha significato una bella prova di forza, anche dal punto di vista simbolico».

Il volto del nuovo supermercato

Il neonato supermercato ricopre un’area di vendita di 1500 mq ed è pensato per una spesa pratica, intuitiva e su misura.

«Nel nostro store abbiamo sintetizzato cinque stili di vita e spesa. Green, gourmet, easy, wellness e pet friendly – ha spiegato Andrea Colombo, direttore generale operazioni – Ci sono quindi caratterizzazioni con simboli e ogni cliente può trovare i suoi prodotti sempre nello stesso posto e ben indicato».

Busto Garolfo per gli avventori significherà quindi condividere lungo il percorso d’acquisto un nuovo concept di comunicazione che, attraverso dei luoghi rappresentativi, li aiuterà a identificare il proprio stile di spesa.

Supemercato green

Il tema green, poi, pervade sia la struttura interna che quella esterna al supermercato e tutto il comparto commerciale che sarà dotato delle più innovative tecnologie per il risparmio energetico e il rispetto dell’ambiente, come ad esempio l’utilizzo di lampade a led, di sensori di presenza per la gestione dell’illuminazione, di un impianto fotovoltaico di 56 kW e quello per il recupero calore dei banchi frigo. Sulle pareti esterne del comparto, inoltre, è stato installato un particolare legno, non solo di pregio, ma anche in grado di assorbire l’anidride carbonica. Green anche il parcheggio, che è dotato di autobloccanti colorati in grado di drenare il 98% dell’acqua piovana.

Altri servizi

C’è pure un percorso ciclopedonale che costeggia il lato nord del supermercato, anch’esso costituito da molti arbusti e più di 4mila nuovi alberi. Non è tutto: in adiacenza al supermercato Coop nel retail park, saranno presenti altri punti di vendita specializzati nel settore della pulizia degli accessori per la casa e per la persona; ma anche un esercizio di somministrazione veloce (McDonald’s). Per integrare ulteriormente l’offerta commerciale, infine, sono iniziati i lavori di costruzione di una grande stazione di servizio carburanti a marchio Enercoop. Lavori che dovrebbero terminare all’inizio del secondo semestre dell’anno.