Può l’arte offrire, metaforicamente, la visione di un’energia terrestre primordiale volta alla rigenerazione della vita umana compresa tra i due poli di amore e morte? La mostra, al primo piano di Palazzo Leone da Pergo di Legnano, dell’artista Annalia Mitrano intitolata "Tra Eros e Thanatos: la palingenesi della vita è tellurica", sembra esplorare proprio questo tema complesso, radicato nella tradizione filosofica e psicoanalitica.

Mostra di sculture di Annalisa Mitrano

Questo è il filo conduttore dell’intenso lavoro scultoreo della nota artista e docente che, in mostra, presenta la produzione dell’ultimo ventennio, con una selezione di opere a parete, a tuttotondo e installazioni realizzate impiegando, con straordinaria maestria, le tecniche e i materiali più diversi.

Nel testo critico della mostra, il curatore Gaetano delli Santi osserva come “…nelle opere plastiche della Mitrano … tante forme bianche (emananti una innocente candidezza) sono state tempestate da superfici dalle espressioni travagliate: accartocciate, sovrapposte a schegge, a frammenti, a ventaglio, a superfici panneggiate. E persino superfici geometriche deviano dalla forma madre: quadrati, rettangoli, cerchi, sfere si ripiegano su se stessi, impregnate di sboffi, cuciture, trasparenze velate, opache, alabastrine…”

In sintesi, la mostra di Annalisa Mitrano sembra proporsi come un viaggio attraverso l'essenza della condizione umana, vista attraverso un prisma simbolico che si estende dal personale al collettivo, dal terreno al cosmico. Alle opere visive l’artista affianca spesso testi poetici che, a volte, divengono parte integrante dell’opera plastica.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Le letture e gli appuntamenti

Nel corso della mostra sono previsti eventi che mettono in luce questo aspetto attraverso letture, proiezioni e interventi:

-Sabato19 ottobre ore 18.30: “Verbo e Immagine”. Voci recitanti: Serena Carabelli, Mario Bistoletti. Video e suoni Luigi Fiore.

-Domenica 3 novembre ore 18 (Finissage): “Il soffio leggero della Poesia nell’Arte”.

Intervento critico e poetico di Donato Di Poce.

-Mercoledì 30 ottobre ore 21 “A narrare il mutare delle forme in corpi nuovi” con Roberto Ferdani e intervento musicale.

Annalisa Mitrano è nata a Roma, dove ha compiuto gli studi artistici indirizzando le sue ricerche in vari ambiti espressivi. Ha iniziato nel campo della ceramica artistica la sua attività professionale, che ha svolto per alcuni anni, fino al trasferimento a Legnano nel 1978. Da quel momento è cominciata una lunga esperienza di docenza delle discipline Plastico-Visive nei Licei Artistici Statali. Dedita principalmente e per diversi anni al disegno, molto definito, tanto da creare illusioni plastiche e da configurarsi come veri e propri progetti scultorei, ha iniziato nel 1999 la realizzazione di opere tridimensionali. Le sue opere sono prevalentemente sculture o installazioni caratterizzate dall’uso di vari materiali , quali plexiglas, piombo, ferro, terrecotte, legno, corde, fili di ferro, di rame, reti. Molte delle sue opere plastico/visive prendono corpo da testi poetici dell'artista stessa , a riguardo le sono stati conferiti diversi riconoscimenti, è risultata vincitrice di concorsi internazionali di Poesia visiva /Verbo e Immagine negli anni 2019-22. Nel 2018 è stata inserita nella collana I Girasoli edita della Storica Libreria Bocca di Milano. È presente nel mondo dell’Arte con mostre personali e collettive in Italia e all'estero dal 1995.

TRA EROS E THANATOS la palingenesi della vita è tellurica

Luogo: Palazzo Leone da Perego/1° piano. Dall’11 ottobre al 3 novembre.

Inaugurazione: venerdì 11 ottobre ore 18.00

Orari di visita: sabato, domenica e festivi 10.00 - 12.30 / 15.00 - 19.00

A cura di Gaetano delli Santi

Visite di gruppo con presenza dell’artista, oltre che in orario di apertura della mostra, previo appuntamento, il martedì o il giovedì mattina (per studenti, associazioni…)

Info: Annalisa Mitrano annalisa.mitrano@libero.it cell. 338 2627906