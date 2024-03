Messa a dimora nuova barriera verde a Gaggiano

L'area industriale di Vigano, a Gaggiano, benché preziosa per i posti di lavoro che offre, non può certo dirsi bella: è un susseguirsi di scatole grigie dislocate lungo viale Europa, priva di aree verdi significative.

Per creare un ambiente salubre

Almeno per ora, dato che in futuro la situazione promette di essere diversa e sicuramente più alberata! Sabato mattina, 16 marzo 2024, infatti una determinata compagnia di volontari si è radunata per piantumare la striscia di terreno che costeggia la provinciale. L'iniziativa, patrocinata dal comune di Gaggiano e organizzata dalle associazioni viganesi Arcoiris ed il Certosino, ha portato all'interramento di alcune delle essenze donate dall'associazione Selva Urbana. All'evento era presente anche il vicesindaco Marzia Zucca, che ha sottolineato l'importanza delle piante del territorio: 2Le piante che andremo a piantare sono circa quattrocento, anche se ovviamente non tutte verranno interrate oggi! Proseguiamo con un lavoro iniziato nel 2022 che ha lo scopo di creare una siepe che divida l'area industriale dalla strada provinciale. Le siepi sono molto importanti perché aiutano a creare un ambiente più salubre e offrono riparo ai piccoli animaletti del territorio. Insomma, è un'opera che servirà anche all'ambiente. In cinque anni abbiamo piantato circa seimila essenze e oggi completiamo il lavoro".

Con l’aiuto delle ragazzi delle scuole

Le prime essenze sono state messe a dimora dai bambini delle scuole elementari, un gruppo non folto ma agguerrito, che ha affrontato con entusiasmo la sfida. I piccoli erano accompagnati dai genitori e dai catechisti, con cui avevano preparato alcuni elaborati sull'importanza dell'ambiente e della sua preservazione. La mattinata si è rivelata piacevole e fruttuosa, complice anche il sole splendente e la temperatura mite, e si è conclusa con una merenda offerta da Arcoiris presso la sede dell'associazione, sita nell'ex asilo riportato a nuova vita come centro civico.