Medaglia d’onore al merito civico per il dottor Corrado D’Urbano

Una medaglia «De honor al merito civico». E' l'ambizioso ed importante riconoscimento che la Prefettura di La Paz in Bolivia ha conferito al dottor Corrado D'Urbano, il chirurgo cornaredese e che fino allo scorso anno ha ricoperto gli incarichi di primario all'ospedale di Garbagnate e capo dipartimento chirurgico dell'Asst Rhodense.

Una medaglia d'oro con allegata benemerenza

Il suo intervento al Congresso Europeo - Latino Americano organizzato dalla società di chirurgia laparoscopica boliviana ha avuto una risonanza internazionale tale da fargli assegnare una medaglia d'oro con allegata benemerenza. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, si è specializzato in Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva sotto la guida del professor Montorsi. Successivamente, sempre presso l’Università di Milano, con il professor Bevilacqua si è specializzato in chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso mentre un altro dottorato in chirurgia d’urgenza gli è stato conferito dell’Università di Barcellona. Dopo aver svolto incarichi all’ospedale di Rho, dall’83 ha svolto la sua professione all’ospedale San Carlo di Milano diventando responsabile dell’unità operativa di chirurgia d’urgenza.

Ha realizzato un reparto di eccellenza all'ospedale di Garbagnate

Nel 2009 «passa» poi all’ospedale Sacco e nel 2011 viene nominato direttore della Chirurgia generale ad indirizzo laparoscopico di Garbagnate. Con il suo arrivo nel presidio garbagnatese la chirurgia, anno dopo anno, è diventata un centro di eccellenza di riferimento nazionale ed internazionale, riconosciuto anche da numerose «scuole» di chirurgia laparoscopica Tra i grandi del bisturi che hanno lavorato con Corrado D'Urbano, il professor Jianping Gong, un un vero «opinion leader» nel campo della ricerca sul cancro allo stomaco e direttore del servizio di gastroenterologia chirurgica dell’università di Whwan (Cina) struttura ospedaliera che conta ben 7mila posti letto. Insieme i due chirurghi hanno eseguito per la prima volta in Italia un intervento per l'asportazione di un tumore allo stomaco, usando una tecnica innovativa messa a punto dal professor Gong.

La sua esperienza di chirurgia laparoscopica 3D avanzata gli è valsa numerosi riconoscimenti

La sua esperienza di chirurgia laparoscopica 3D avanzata, riferita a patologie dello stomaco, colon-retto, pancreas, rene e surrene, di cui stato precursore nazionale, gli è valsa numerosi riconoscimenti internazionali come quella di direttore del Centro Riferimento della Scuola Nazionale Sic di chirurgia laparoscopica avanzata, membro dell’European Associacion of Video Surgery e corrispondente straniero per la società Paraguayana di chirurgia laparoscopica. Nella sua carriera ha eseguito oltre 8.000 interventi di cui 4.000 in laparoscopia full HD e 3D. E anche dopo la pensione, Corrado D'Urbano, che è stato scelto come candidato sindaco del centro destra a Cornaredo, non ha mai deposto il bisturi.