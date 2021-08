Maxiabbandono rifiuti, per la ditta responsabile multa e rischio denuncia

È stato individuato e dovrà pagare 500 euro di multa il responsabile del maxiabbandono di materiale edile nelle campagne di Bareggio avvenuto nei giorni scorsi. Si tratta di un'azienda che ha sede fuori dalla Lombardia.

Rischio denuncia penale

" Evidentemente la nostra campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti sta dando i suoi frutti - ha dichiarato il vicesindaco Lorenzo Paietta -. Importanti, in questa occasione, sono state anche le telecamere di videosorveglianza, che una parte dell'opposizione continua a criticare, che si sono rivelate fondamentali per l'indagine dandoci modo di verificare la segnalazione del consigliere Pelloia. Ora stiamo verificando se ci sono gli estremi per andare oltre la semplice sanzione amministrativa e procedere con una denuncia penale".

Maxiabbandono rifiuti, la segnalazione del consigliere

"Passeggiando col cane in campagna ho notato il materiale abbandonato che il giorno prima non c'era - ha raccontato Mirko Pelloia (Lega) -. Tornando verso casa ho visto un camion carico di macerie e rifiuti edili simili a quelli abbandonati e, poco dopo, ho notato che tornava indietro vuoto. Gli ho fatto segno come per invitarlo a fermarsi ma ha tirato dritto, sono comunque riuscito a prendere la targa e ad avvisare la Polizia Locale che ha proceduto all'identificazione".