Mantegazza dice addio a Pier Oldani.

Addio Pier

Nella chiesa parrocchiale di Cristo Re gremita sono state celebrate le solenni esequie di una persona che tanto ha dato alla comunità di Mantegazza. Davanti l’altare la bara con il corpo di Piercarlo Oldani, ma per tutti solo Pier. Il parroco don Claudio ha celebrato il rito. Prima della benedizione finale, il sacerdote ha letto uno scritto del figlio dello scomparso.

Piercarlo Oldani

«Grazie papà per quanto da te ricevuto e per quello che hai dato alla nostra famiglia, alle persone che ti hanno conosciuto e frequentato».

E’ uno dei pensieri nel messaggio del figlio al padre, ormai inserito nella vita eterna, quella venuta dalla Pasqua del Cristo risorto. Piercarlo Oldani è spirato prima di Pasqua ma il funerale è avvenuto nella mattinata di martedì 11 aprile.

L'addio di Mantegazza

Lo scomparso, classe 1947, ha dato molto alla comunità attraverso il «Circolo Cooperativa Agricola di Mantegazza», fondato nel 1946. E’ stato un socio, un consigliere e dal 1979 al 1981 ha ricoperto anche la carica di presidente. Operaio alla Bcc di Rogorotto, in una fabbrica metalmeccanica per la produzione di impianti per rotocalco, il Pier con altri cinque operai, un disegnatore e due impiegati fondarono una cooperativa denominata «La Primavera». Si presero l’incarico di organizzare la mensa per gli operai della Bcc di cui più di venti su settanta erano residenti a Mantegazza.

La mensa fu allestita nei locali del Circolo davanti la Chiesa e restò attiva tra l’estate del 1974 e la primavera del 1975. La chiusura della Bcc fece cessare le attività della cooperativa «La Primavera». Vennero meno le condizioni sociali, culturali e di convenienza che avevano fatto nascere questa esperienza. «Nel maggio del 1975 la Bcc chiuse il concordato preventivo. Noi operai iniziammo una lotta con picchettaggio alla fabbrica. Fu inutile. La ditta chiuse e tutti noi restammo senza un lavoro». Ricordò al cronista nel 2005 Piercarlo Oldani, che fu il vice presidente de «La Primavera». La quasi totalità dei lavoratori di Arluno, Rogorotto, Mantegazza, Vanzago, Rho, Parabiago, Milano della Bcc trovarono una occupazione altrove. Anche l’Oldani trovò un nuovo posto di lavoro alla Franco Tosi a Legnano. La passione del calcio alimentò l’impegno sportivo del Pier. Si attivò nel gestire una squadra a partecipare a tornei nella zona. Tra i partecipanti al suo funerale anche una folta rappresentanza del «Circolo Cooperativa Agricola di Mantegazza» e coscritti della classe 1947.