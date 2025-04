Maltempo, Fdi attacca: "Alberi instabili, l'Amministrazione si assuma le sue responsabilità"

Le recenti ondate di maltempo riaccendono il dibattito politico in quel di Vittuone. Protagonista in questo senso la locale sezione di Fratelli d'Italia, che in un comunicato ha posto l'accento sui danni provocati nei giorni scorsi dalle condizioni meteo.

Maltempo, Fdi attacca l'Amministrazione

I meloniani vittuonesi, guidati da Bruno Sala, hanno dichiarato:

"È bastata una nuova ondata di maltempo ed eccoci a una nuova conta di piante cadute, di danni alle macchine e alle abitazioni. E siamo stati ancora fortunati! Ma come diceva Cicerone “la fortuna non solo è cieca, ma acceca spesso anche le persone a cui ha concesso i propri favori”. E questa amministrazione dovrebbe ricordarselo bene".

La sezione si chiede inoltre perché gli alberi cittadini siano così vulnerabili, scagliando una dura stoccata all'Amministrazione comunale

"Alberi vecchi, instabili, non potati da anni, ma soprattutto mancanza di pensiero, manutenzione e programmazione da parte di questa amministrazione che continua a ignorare un piano di cura e prevenzione del verde pubblico. Non basta abbellire il paese, non bastano i tagli di erba estivi o qualche pianta ornamentale per lavarsi la coscienza, bisogna assumersi le proprie responsabilità per garantire la sicurezza dei cittadini". "In un territorio come il nostro con un’alta densità di alberature è necessario e fondamentale un piano strutturale forte che preveda monitoraggi periodici, interventi di prevenzione e comunicazione ai cittadini. Nulla si ottiene per un meraviglioso colpo di fortuna, chi governa il territorio ha il dovere politico, ma soprattutto morale, di garantire la sicurezza pubblica e se gli alberi iniziano a cadere senza preavviso, forse è giunta l’ora che cada proprio questa amministrazione".

La replica della Giunta

Non ci è voluto molto perché arrivasse la replica dell'Amministrazione vittuonese, che ha così risposto: