Corbetta

L'uomo sembrerebbe essere stato colto da attacco cardiaco mentre lavorava. Sul posto polizia locale, due ambulanze, automedica ed elisoccorso

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, 18 gennaio per un malore avvenuto alla Sabiana di Corbetta.

Malore sul posto di lavoro, interviene l'elisoccorso

Un uomo di 54 anni è stato colto da un malore attorno alle ore 16.30. Subito è partito l'allarme che nel giro di pochi istanti ha portato alla chiamata dei soccorsi.

In via Piave si sono precipitati i vigili urbani di Corbetta, due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso. Mentre i ghisa locali hanno aiutato i volontari nel coordinamento del soccorso, i paramedici si sono subito presi cura dell'uomo che è stato portato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dove è stato preso in carico dai medici del nosocomio monzese.

Dalle prime ipotesi sembrerebbe che il 54enne sia stato colto da attacco cardiaco. Le sue condizioni rimangono delicate.