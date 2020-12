Non si ferma l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Magenta nella Giornata mondiale contro l’Aids. Quest’anno, a fronte dell’impossibilità di tenere il consueto incontro con gli studenti,

l’assessorato alle Politiche giovanili ha inviato alle scuole superiori magentine una lettera per ribadire l’importanza di parole come rispetto e consapevolezza. L’impegno per informare e sensibilizzare su questo tema non si rivolge solo ai più giovani, ma all’intera cittadinanza che per tutto il mese di dicembre potrà trovare materiale informativo nelle farmacie comunali.

Magenta s’impegna nella Giornata contro l’Aids

Questo 1 dicembre ha visto anche il contributo dell’associazione Le Rose di Gertrude, che ha condiviso con i ragazzi le informazioni sulla prevenzione, e di Seam i cui studenti sono

impegnati nella realizzazione di un video.

I commenti

“Il rispetto per il prossimo deve essere alla base di qualunque comportamento, ma solo attraverso una piena consapevolezza di ciò che si sta vivendo questa parola può assumere un pieno significato – ha detto il sindaco di Magenta, Chiara Calati – Spiegare la prevenzione, rendere i ragazzi consapevoli circa il tema della sessualità è il primo passo

per proteggerli e dare loro un futuro sereno”.