Chiuso lo scrutinio del referendum, Magenta attende ora in trepidazione lo spoglio dei risultati della amministrative per capire chi sarà il sindaco che guiderà la città per i prossimi 5 anni e la composizione del prossimo consiglio comunale.

Magenta elezioni: i dati sull'affluenza

Nel frattempo sono arrivati anche i dati sull'affluenza alle urne che ha visto per la Città della Battaglia il 57% degli aventi diritto recarsi ai seggi per esercitare il proprio diritto. In totale le magentine e i magentini che hanno espresso la propria preferenza sono stati 10.954. Un dato leggermente più basso rispetto a quello del 2017, quando al primo turno gli elettorni erano stati 11.117 ossia il 59% del totale.