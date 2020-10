Litiga con il vicino e dà in escandescenza: arrestato C. D., cittadino italiano, classe 1982, per resistenza a Pubblico ufficiale.

Litiga con il vicino e dà in escandescenza: arrestato per resistenza a Pubblico ufficiale

Ieri mattina, lunedì 19 ottobre, intono alle 3.30, C. D., cittadino italiano, classe 1982, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato per resistenza a un Pubblico Ufficiale dopo una lite con il vicino di casa in via libertà a Lainate. Sul posto erano infatti intervenuti i Carabinieri di Rho per sedare la disputa tra i due. C. D. ha dato in escandescenza e ha posto viva resistenza nei confronti dei militari. L’uomo, fermato, in attesa di direttissima nella mattinata di ieri, è stato trattenuto nelle locali camere di sicurezza.

