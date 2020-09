I caravan nel parcheggio della stazione di Albairate-Vermezzo. Intanto i volontari decorano i jersey in Cascina Faustina

Le roulotte dei nomadi sono tornate nell’Abbiatense

Le roulotte dei nomadi si sono ripresentate nell’Abbiatense: segnalazioni a Cusago, lungo viale Europa, ed alla stazione ferroviaria di Albairate-Vermezzo. Due aree ormai abitudinariamente divenute approdo per le carovane che erano state assenti per qualche mese.

A poco a quanto pare sono servite le barre poste da Rfi per impedire l’accesso al parcheggio a mezzi più alti di una normale automobile: le roulotte si sono fermate nel lato del parcheggio dove transitano gli autobus. Con il rischio di intralciarne la circolazione.

Il sindaco Flavio Crivellin ha annunciato l’intenzione di tornare a parlare con Rfi della situazione. Parallelamente, l’unico strumento nelle mani delle Amministrazioni resta quello dello sgombero con intervento delle forze dell’ordine.

Ma si tratta, come è ormai palese, di provvedimenti con efficacia temporanea e che non fanno altro che costringere i Comuni a scaricare il problema sui municipi limitrofi senza giungere mai a una definitiva soluzione. Più efficace si è dimostrato l’intervento resosi possibile l’anno scorso nella zona industriale della Faustina, tra Albairate e Cisliano, dove sono stati posti dei jersey che hanno effettivamente impedito l’accesso delle roulotte.

E proprio in quest’area c’è stato pochi giorni fa un intervento ad opera di alcuni giovani volontari albairatesi, che hanno rinnovato e verniciato le barriere di sicurezza. Questo il pensiero che ha loro rivolto il sindaco Crivellin: «Grazie ragazzi, per la disponibilità, l’entusiasmo, la precisione e l’alto senso civico dimostrati svolgendo un lavoro per la comunità albairatese. Con voi il futuro è adesso».

