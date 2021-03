Lavori della rotonda all’incrocio tra via San Martino e via dei Fontanili: gli aggiornamenti

I lavori prevedono la realizzazione della rotonda a sostituzione dell’impianto semaforico per rendere il traffico più fluido in uno snodo importante per la viabilità, che collega l’autostrada A4 Milano-Torino e la Tangenziale Ovest A52. IL progetto prevede anche la realizzazione della pista ciclabile fino a via Ticino; rete di smaltimento delle acque meteoriche; impianto di illuminazione pubblica.

Al momento la rotatoria è già attiva per chi da Pero ed è diretto a Pregnana, ma non viceversa, per cui il traffico è ancora gestito dal semaforo.

Lavori della rotonda all’incrocio tra via San Martino e via dei Fontanili

Lunedì 8 marzo è terminato l’intervento di Snam S.p.A. (Società Nazionale Metanodotti) per la messa in sicurezza della rete del gas nell’area della rotonda all’incrocio tra via San Martino e via dei Fontanili a Rho dei Fontanili.

I lavori sono stati particolarmente complessi e hanno interessato oltre 50 metri di tubazione di gas, per i quali si è reso necessario eseguire un intervento di protezione della stessa tubazione mediante la posa di un tubo di acciaio che la avvolge (in gergo tecnico tubo camicia di protezione). Oltre alla lunghezza delle tubazioni, l’intervento ha richiesto tempo per eseguire operazioni delicate di preparazione e saldatura sulla linea in pressione.

Il resto dei lavori

In settimana sarà effettuata la riconsegna dell’area da parte di Snam al Comune e contestualmente all’impresa esecutrice dei lavori per la continuazione della realizzazione della nuova rotatoria.

Si prevede la ripresa del cantiere per la prossima settimana.

Le lavorazioni mancanti, che dureranno circa un mese, prevedono la realizzazione della quarta parte della rotatoria, completa dei relativi impianti, la realizzazione di tutta la pavimentazione finale e relativa segnaletica stradale. Queste lavorazioni sono eseguibili non prima dell’inizio della primavera per mancanze di idonee temperature.

Le parole dell’assessore Forloni