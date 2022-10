Lavori a tempo di record, via Trento ha riaperto in anticipo

I lavori realizzati dal Gruppo CAP, necessari perché le abitazioni della zona non erano allacciate in maniera idonea alla fognatura

Nei prossimi giorni sarà effettuata l'asfaltatura

I lavori di estensione della rete fognaria si sono conclusi in anticipo e via Trento, nella frazione rhodense di Passirana, è stata riaperta al traffico a partire da questa mattina, 3 ottobre, in modalità provvisoria, ovvero con segnaletica di cantiere. Nei prossimi giorni sarà effettuata l’asfaltatura, chiudendo al traffico la via temporaneamente.

Opere necessarie per allacciare alla fognatura alcune famiglie della zona

I lavori realizzati dal Gruppo CAP, necessari perché le abitazioni della zona non erano allacciate in maniera idonea alla fognatura, erano iniziati il 29 agosto e dovevano terminare il 29 ottobre. Il tratto interessato va dall’incrocio con via Lainate al civico 49 di via Trento. L’intervento, per una spesa di circa 170mila euro, riguarda l’estensione della rete per circa 300 metri, per gestire correttamente le acque reflue provenienti dalla zona per portarle all’impianto di depurazione.