Un momento di preghiera

La via Crucis a Parabiago con l'arcivescovo Mario Delpini. Folla di fedeli, nella serata di ieri, venerdì 1 aprile, per la processione.

La via Crucis a Parabiago con l'arcivescovo Mario Delpini

Folla di fedeli per la processione con l'arcivescovo Mario Delpini. La Via Crucis è partita dalla chiesa Sant’Ambrogio della Vittoria e si è snodata attraverso quattro stazioni localizzate in via Spagliardi all'incrocio via del Monastero, in piazza della Vittoria, in via Santa Maria all'angolo con via Fratelli Rosselli e davanti alla biblioteca civica, per poi arrivare sul sagrato della chiesa dei santi Gervasio e Protasio, dove si è svolta la preghiera finale che ha visto l'intervento anche del vicario episcopale monsignor Luca Raimondi.

Presesente il sindaco Raffaele Cucchi

Durante il momento di preghiera e ad accogliere l'arcivescovo, non poteva mancare il primo cittadino Raffaele Cucchi, intervenuto con la fascia tricolore. Presenti anche tanti giovani, con i quali monsignor Delpini ha posato volentieri per una foto ricordo.