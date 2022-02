La Nuova Italia ufficializza la candidatura di Munib Ashfaq

Continua la campagna elettorale a Magenta dove nella serata di ieri, martedì 15 febbraio, la Nuova Italia ha presentato ufficialmente il suo candidato sindaco: Munib Ashfaq.

Quella di Ashfaq era una candidatura già annunciata che è stata quindi ufficializzata nel corso di una conferenza stampa dove il leader del movimento politico ha presentato i suoi 11 punti per conquistare la Città della Battaglia tra cui: tutela diritti delle minoranze, welfare, sicurezza, scuole, parchi, sport, rifacimento piazze, parcheggi gratuiti, riforma delle farmacie comunali, riforma uffici pubblici, più servizi per i cittadini e recupero delle aree dismesse.

"Ho deciso di candidarmi perché si parla sempre di integrazione, in tanti si riempiono la bocca con promesse, ma nessuno fa mai nulla - spiega il rappresentante della Nuova Italia - Quindi ho scelto di scendere in campo per far sì che i diritti di tutti vengano rispettati, partendo dalle minoranze. Ci hanno tacciato come partito confessionale, ma in realtà nel nostro gruppo sono presenti diversi tipi di etnie e culture. In questi ultimi anni mi sono reso conto che Magenta stava soffrendo. Ho parlato con tante persone che hanno sottolineato svariati problemi della nostra città. Anche da questa situazione è nata la voglia di fare qualcosa per la città che mi ha accolto quando avevo 14 anni e dove sono cresciuto: la città che amo e che voglio veder tornare splendere".