La fontana di piazza Visconti si colorerà di verde per aderire alla giornata sulla Sla

Un segno di attenzione ai diritti dei pazienti e alla ricerca. Con questa finalità, nella notte tra sabato e domenica l’amministrazione comunale di Rho illuminerà di verde la fontana di piazza Visconti aderendo così all’iniziativa promossa dall’Aisla, associazione che si occupa della ricerca per la sclerosi multipla, e dall’Anci, l’associazione che raduna i Comuni italiani.

Nel 40esimo anniversario dell'associazione Aisla

Oltre alla fontana di piazza Visconti a Rho, nella notte tra il 16 e il 17 settembre, numerosi monumenti in tutta Italia si sono colorati di verde per aderire al 40° anniversario dell’associazione. «Negli ultimi quarant’anni, abbiamo costruito una comunità straordinaria che non solo combatte contro la Sla, ma mette al servizio il proprio tempo, risorse, competenze ed energie – commenta Fulvia Massimelli, presidente nazionale Aisla lanciando l'iniziativa sul sito della associazione – Oltre alla battaglia per sconfiggere la malattia, ci siamo concentrati sui temi dell’inclusione, del diritto di cura, dell’assistenza.

Intercettare un bisogno significa anche ascoltarlo

Le sfide rimangono le stesse, ma è la logica che sta finalmente cambiando. Fino a qualche anno fa, le famiglie si chiudevano nell’isolamento, affrontando da sole la malattia. Intercettare un bisogno significa anche ascoltarlo, ed è per questo che la nostra Giornata Nazionale non poteva che essere dedicata alle famiglie e per le famiglie. Affinché nessuno si senta più solo. Nessuno escluso - conclude il presidente di Aisla».