Jazz&Letture a Cassinetta: i prossimi appuntamenti

Ancora due appuntamenti in agenda con la rassegna "Jazz&Letture" promossa dall'Amministrazione di Cassinetta di Lugagnano in collaborazione con Bellastagione e con il patrocinio di Fondazione per Leggere. Il primo evento si è svolto nel pomeriggio di domenica nella suggestiva cornice del parco adiacente al Palazzo comunale, protagonisti il musicista Alessandro Centolanza e Gigi Clementi della biblioteca, con un connubio tra note e parole. I prossimi incontri il 25 luglio e l'1 agosto, alle 17.30.