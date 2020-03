Intossicazione etilica e aggressione SIRENE DI NOTTE

Un giovane è stato soccorso in strada del Signù ad Arluno per una intossicazione etilica. E’ successo intorno all’1.40 di domenica 8 marzo: sul posto un’ambulanza di Rho soccorso in codice giallo, il giovane è stato portato al Fornaroli.

Intossicazione etilica

Poco prima dell’ 1 di domenica 8 marzo, incidente stradale tra due auto, sull’ex Sp11 a Magenta, coinvolti una giovane di 21 anni e un 38enne, trasportati in verde dalla Croce Azzurra al nosocomio cittadino.

Aggressione a Magenta

Alla stessa ora i Carabinieri sono intervenuti in via Trento per un’aggressione: vittima un 28enne, portato in codice verde al Fornaroli dalla Croce Bianca sedrianese. Piccolo incidente prima dell’1 anche in via da Simone da Corbetta, coinvolte senza ferite gravi cinque persone: non si è reso necessario il trasporto.