Infortunio in un impianto lavorativo ad Abbiategrasso

Infortunio in un impianto lavorativo di Abbiategrasso: l’intervento dei soccorritori nella zona industriale a sud del centro abitato per un 52enne

Infortunio in un impianto lavorativo di Abbiategrasso: l’intervento dei soccorritori nella via privata Federico de Roberto, area industriale a sud del centro abitato. Sul posto poco dopo le 15.10 di oggi è giunta una ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso: il lavoratore è un uomo di 52 anni ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Matteo di Pavia. Allertata anche la Polizia locale abbiatense.