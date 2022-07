Incidente tra scooter e auto, paura per un bimbo di 2 anni

Incidente tra scooter e auto a Buscate.

Incidente, paura per un bimbo

Momenti di paura lungo viale Europa la mattina di ieri, giovedì. A scontrarsi sono stati uno scooter e un'auto, sulla quale vi era una ragazza e un bimbo di due anni. Erano circa le 8.30 quando è avvenuto l'incidente.

L'intervento

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, poi in codice giallo, l'ambulanza della Croce azzurra di Buscate insieme alla Polizia locale. Il giovane in sella allo scooter è stato trasportato, in codice verde, all'ospedale di Busto Arsizio. La ragazza e il bimbo illesi. Durante le operazioni di soccorso, la circolazione stradale è stata solo su una corsia.