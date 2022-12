Inaugurata la 15esima mostra dei Presepi nella Sala della Musica di Villa Litta a Lainate.

Inaugurata la 15esima mostra dei Presepi

Anche quest'anno, in occasione dell'Immacolata, si è svolta l'inaugurazione della mostra dei presepi che quest'anno è giunta alla sua 15esima edizione.

La mostra, dal titolo «Da Francesco ai giorni nostri» presso la Sala della Musica di Villa Litta, realizzata dall'Associazione Italiana Amici del Presepio, è dedicata alla figura di san Francesco, santo patrono d'Italia, in quanto nel prossimo anno, 2023, ricorreranno gli ottocento anni dalla prima rappresentazione presepiale a Greccio, volutamente dal santo di Assisi, nel 1223.

L'inaugurazione della mostra è stata introdotta e presentata da Viviana Croci, dell'Associazione Italiana Amici del Presepio che ha sottolineato che «si tratta di una mostra davvero speciale, è genio e sregolatezza: i nostri presepisti si sono ingegnati unendo creatività e idee» .

È intervenuto poi il sindaco di Lainate Andrea Tagliaferro, che ha anche tagliato il nastro all'inaugurazione.

«L'inaugurazione della mostra dei presepi apre il nostro periodo natalizio con numerose iniziative culturali, che ci permettono di stare insieme – ha detto il primo cittadino – È un evento che dà tanto lustro alla nostra città da quindici anni. Ogni anno i presepisti si superano dando il meglio di loro e della loro arte. Tutto questo è sempre il frutto di percorsi e di promotori che hanno dato ormai quindici anni fa il via all'iniziativa».

E' stata infatti consegnata una targa a Angelo, Raffaele e Valentino dell'AIAP, che, quindici anni fa, grazie all'aiuto di Viviana Croci e dell'Amministrazione Comunale, sono riusciti a realizzare la prima mostra dei presepi in Villa Litta.

All'inaugurazione presente anche il vice sindaco Danila Maddonnini che ha sottolineato la magnificenza dell'opera di quest'anno: «I lavori sono molto curati e la relatà presentata è molto d'impatto. Trasparire la passione e l'amore dei volontri che si sono superati in questo anniversario. L'Amministrazione Comunale deve ringraziare le associazioni e le persone che le compongono, perché senza di loro non potrebbero realizzare tutto quello che viene fatto a Lainate. Voglio ringraziare tutti coloro che dedicano tempo, amore e passione in quello che fanno. Grazie all'Associazione Amici del Presepe per l'impegno e la disponibilità, ma grazie anche a tutte le altre associazioni che, insieme a loro, rendono possibile la realizzazione di tutti gli eventi di questi giorni».

L'inaugurazione si è conclusa con un momento musicale a cura dei maestri Daniela Tinelli, Carmen Benvenuti e Oriele Monti dell'Accademia Dimensione Musica di Lainate.

La mostra sarà visitabile fino all'8 gennaio 2023 in giorni e orari prestabiliti: nei giorni festivi e prefestivi dalle 19 alle 12 e dalle 15.30 alle 18; dal 26 dicembre anche nei giorni feriali dalle 15.30 alle 18 e l'1 gennaio la si potrà visitare sempre dalle 15.30 alle 18.