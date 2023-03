In Polonia per il viaggio della memoria

Giornata della memoria ricca di esperienze per alcuni studenti di Abbiategrasso. L’assessore ai servizi ai cittadini Marina Baietta, ha illustrato il progetto che coinvolgerà alcuni ragazzi delle medie e delle superiori.

Una visita che lascia il segno

Giornata della memoria ricca di esperienze per alcuni studenti di Abbiategrasso. L’assessore ai servizi ai cittadini Marina Baietta, ha illustrato il progetto che coinvolgerà alcuni ragazzi delle medie e delle superiori della città, oltre a due consiglieri: Federica Bolciaghi per la maggioranza e Barbara Lovotti per la minoranza.

“Dopo la pausa imposta dalla pandemia riproponiamo questa unica esperienza – ha affermato Baietta - è un'esperienza nel tempo oltre che nello spazio geografico, una profonda discesa dentro una storia, scandagliata, approfondita nella sua specificità. Qualcosa che lascia il segno”.

Il progetto prevede la partenza il 31 marzo e il ritorno il 3 aprile, con 7 studenti degli istituti superiori Alessandrini e Bachelet e 4 dalle scuole medie accompagnati da un professore.

“Inizialmente volevano andare a Trieste, poi per questioni anche di natura economica abbiamo ripreso l’opportunità di andare in Polonia – ha precisato l’assessore – Sarà un percorso suggestivo vissuto direttamente nei luoghi dove si sono verificati i fatti. I ragazzi anche durante le varie manifestazioni organizzate per la giornata della memoria hanno sempre manifestato un interesse onesto e non condizionato nel conoscere la storia. Sarà qualcosa di coinvolgente, anche perché i giovani hanno un approccio puro e sono coloro alla fine che fanno le osservazioni più pertinenti”.

Al quartiere Kazimierz e alla fabbrica di Schindler

La trasferta della delegazione abbiatense visiterà i luoghi simbolo che hanno caratterizzato questo momento buio della storia più recente d’Europa. Visiteranno il quartiere ebraico Kazimierz il ghetto tedesco, visita esterna alla Fabbrica di Schindler, oltre ai campi di detenzione

Il quartiere Kazimierz è situato nella zona orientale della Città Vecchia, era il centro della vita religiosa e sociale della Cracovia ebraica fino alla deportazione di massa della comunità locale, avvenuta durante l’occupazione nazista. Si effettua il percorso a piedi del ponte che collega il Kazimierz con il ghetto tedesco Plasow.

La Fabbrica di Schindler, oggi Museo dedicato alla storia di Cracovia dal 1939/45. E’ prevista anche la visita alle Miniere di Sale di Wielicka, dichiarate dall’UNESCO monumento mondiale della natura e della cultura, sfruttate dall’uomo dal 1044.

Infine arrivo al campo di Auschwitz I dove si visiteranno i Blocks, la camera a gas, il forno crematorio, le prigioni ed il museo storico; per poi finire l’esperienza a Birkenau (Auschwitz II) con la possibilità di osservare la zona delle baracche, dei forni, della baracca di ricevimento e della zona Canada.