A Pero si accende la magia del Natale, con una rassegna di eventi, concerti e iniziative per vivere insieme l’atmosfera delle feste.

In partenza le iniziative di Natale del comune di Pero

Si inizia giovedì 5 dicembre con la cerimonia di accensione dell’albero di Natale di fronte al Giardinone, mentre giovedì 12 dicembre, si accenderà l’albero in piazza Roma a Cerchiate, con due cerimonie aperte a tutta la cittadinanza, alle quali presenzieranno anche gli alunni delle scuole di Pero e i volontari di Auser Pero che, come da tradizione, distribuiranno dolci e bevande calde.

Venerdì 6 dicembre nella Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo di Cerchiate si terrà il Concerto Gospel & Spiritual, a cura del Bruco Gospel Choir, mentre sabato 14 dicembre la Parrocchia della Visitazione a Pero accoglierà il concerto di Natale della Corale Lirica Ambrosiana.

Il pranzo di Natale e gli appuntamenti

Venerdì 20 dicembre la palestra Marconi di Pero ospiterà il tradizionale pranzo di Natale organizzato da Auser Pero, a PuntoCerchiate si terranno invece due appuntamenti dedicati ai più piccoli: venerdì 13 dicembre si terrà la Notte dei peluches e mercoledì 18 una lettura con laboratorio di Natale.

A concludere il calendario degli eventi, due giorni di festa con Natale a Pero, con la grande piazza di Babbo Natale e dei suoi magici aiutanti allestita in via Cristina, animazione itinerante per le vie cittadine, danzatori e zampognari, sculture di palloncini, gonfiabili, musica natalizia e laboratori.

Calendario eventi

5 dicembre, ore 17.00 – via Sempione – Giardinone

Si accende l’albero di Natale a Pero

6 dicembre, ore 21.00 – Chiesa SS. Filippo e Giacomo, Cerchiate

Concerto Gospel & Spiritual

12 dicembre, ore 17.00 – Piazza Roma, Cerchiate

Si accende l’albero di Natale a Cerchiate

13 dicembre – PuntoCerchiate

La Notte dei peluches con lettura insieme

14 dicembre, ore 21.00 – Parrocchia della Visitazione

Concerto Corale Lirica Ambrosiana

18 dicembre – PuntoCerchiate

Lettura e laboratorio di Natale

20 dicembre – Palestra Marconi

Pranzo di Natale - Auser

21 e 22 dicembre – Via Maria Cristina e via Sempione

Natale a Pero: grande piazza di Babbo Natale, animazione itinerante, gonfiabili e laboratori

