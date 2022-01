In paese arriva un'altra dottoressa

marcallo con casone

Dall’1 febbraio sarà operativa a Marcallo con Casone la dottoressa Donatella Riccardi

Chi la dura la vince recita un vecchio adagio. E il sindaco Marina Roma ha vinto la lunga campagna di ricerca per assicurare un medico di Medicina generale a Marcallo con Casone.

In paese arriva un altro medico

Professionisti rari di questi tempi, come testimoniano le cronache, il nuovo medico di gentil sesso all’anagrafe fa Donatella Riccardi e proviene da Vigevano. Entrerà nella formazione di Medicina di Gruppo, un cammeo che Marcallo con Casone se lo coccola da un ventennio. Sarà operativa nel paese della «Sgurieta» dall’1 febbraio al poliambulatorio di via Roma. La nuova dottoressa nata in provincia di Milano e lombarda da generazioni, si è formata all’Università degli Studi di Milano, ha frequentato Medicina Legale con tesi sperimentale. Laureata a pieni voti all’esame di Stato al San Raffaele, ha successivamente conseguito un Master Europeo in Medicina Estetica. Denso il suo curriculum professionale, iniziato alla clinica Città di Monza, proseguito negli ospedali milanesi Golgi Redaelli e San Carlo e ultimato dopo aver vinto la titolarità in Medicina Generale massimalista in Vigevano.

Marcallo è da sempre nei miei pensieri - ha affermato - Ad attrarmi è stata la gestione della Medicina di Territorio come in pochi centri viene attuata, grazie alla attenta politica capace di fornire sussidi ai suoi cittadini

L'idea vincente della Medicina di Gruppo

Sarà il quarto sanitario di Medicina di Gruppo assieme ai medici Maria Grazia Fusè, Eugenio Greco, Giuseppe Taormina. Già, la Medicina di Gruppo un’idea singolare dell’Amministrazione dell’allora sindaco Massimo Garavaglia ora Ministro al Turismo prima ancora che l’Asl formalizzasse il servizio e riconoscesse gli incentivi ai medici convenzionati. Al settimo cielo Marina Roma dopo aver ottenuto un medico, cercato in ogni angolo di Lombardia.

I cittadini di Marcallo con Casone sono abituati ad avere il poliambulatorio sempre aperto a favore di tutti. Un servizio fondamentale. La sanità di Marcallo con Casone storicamente era coperta da cinque medici, di cui quattro erano convenzionati in gruppo. A maggio del 2021 due aderenti sono andati in pensione

L’Amministrazione ha iniziato a chiedere all’Ats il ripristino. La sostituzione nell’ambito non è stata automatica anche per la carenza dei medici di base. Così è venuta a mancare la copertura a molti marcalcasonesi che hanno dovuto iscriversi nelle liste dei medici fuori paese. Dopo l’adesione allo staff anche di Giuseppe Taormina, la Medicina di gruppo è ritornata a quattro unità.