In arrivo varchi, telecamere e… il nuovo comandante dei vigili

Una Vittuone presto più sicura e sorvegliata. Il nuovo assessore Angelo Poles non ha perso tempo e già nel primo mese di mandato ha definito un paio di progetti che si concretizzeranno a breve.

Varchi e telecamere

«Il primo riguarda i varchi e la videosorveglianza dei fontanili per contrastare l’abbandono dei rifiuti – spiega Poles – Salvo intoppi, dovrebbero entrare in funzione tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio». Il costo è di 32mila euro più Iva.

Con i 20mila euro rimasti da un fondo ricevuto attraverso la Prefettura, invece, si installerà la videosorveglianza nei parchi: «L’obiettivo è partire nei primi mesi del nuovo anno – continua l’assessore – Cinque/sei telecamere al parco Lincoln, quattro/cinque al parco della Resistenza e tre al Muro dell’Arcobaleno (per adesso). Lunedì è in programma il sopralluogo di un tecnico specializzato, dopodiché partiremo con l’iter. Se avanzeranno dei soldi, andremo a “coprire” le scuole».

Polizia Locale: arriva il nuovo comandante

Nota dolente, invece, è quella della Polizia Locale, con un organico ridotto all’osso. Due persone (il comandante e un agente) sono andate in pensione, un altro agente è andato via. Ora sono rimasti in due, più uno non ancora operativo in quanto necessita di formazione. Ma a breve qualche rinforzo dovrebbe arrivare. «Entro un mese dovrebbe esserci il nuovo comandante, Luigi Albizzati, in arrivo dall’Unione “I Fontanili” di Gaggiano – assicura Poles – In questi giorni vorremmo avviare anche la mobilità per reperire un agente. Nel frattempo, per quello che posso, cerco di dare una mano in prima persona sia alla Polizia Locale sia alla Protezione Civile».

