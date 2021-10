Arese

Il nuovo temporary store, aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 22.00

Il Viaggiator Goloso fa il suo debutto con un nuovo temporary store a “Il Centro” di Arese, dove sarà possibile trovare ogni giorno tanti prodotti di prima qualità al giusto prezzo, garantendo l’eccellenza su ogni tavola.

Il Viaggiator Goloso inaugurato a Il Centro

Il nuovo temporary store – aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 22.00 a partire da sabato 23 ottobre-andrà ad arricchire la proposta dello shopping mall, già tappa insostituibile per lo svago e lo shopping. Grazie al suo ricco assortimento di prelibatezze e specialità gastronomiche, infatti, presso il nuovo temporary store firmato il Viaggiator goloso sarà possibile acquistare tanti prodotti selezionati e di alta qualità.

Dove e cosa si mangia

Al piano terra ingresso 2 della galleria, ben 400 mq alla scoperta dei sapori più autentici e genuini della tradizione, in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Presso lo store sarà disponibile il vasto assortimento di prodotti firmati il Viaggiator Goloso, con una ricca selezione di tante specialità dolci e salate: si spazia, infatti, dagli intramontabili classici delle festività come cotechino e lenticchie, cantucci e croccantini di mandorle, alle tante squisitezze gastronomiche dal sapore autentico e genuino come pasta di Gragnano i.g.p trafilata al bronzo, spaghetti al nero di seppia, squisite confetture e creme spalmabili, cremini, baci di dama, torcetti al burro e tanto altro ancora. Immancabile la linea di specialità natalizie caratterizzata dai panettoni, proposti nelle versioni classiche oltre che nelle rivisitazioni più golose. Inoltre, i visitatori potranno, per un regalo davvero unico, optare per confezioni personalizzate e realizzate al momento, scegliendo la tipologia di cesto preferito e i prodotti con i quali caratterizzarlo.