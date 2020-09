Il sindaco di Rho incontra il neo comandante del Gruppo di Legnano della Guardia di Finanza. Durante l’incontro si è discusso dei problemi del territorio.

Questa mattina, mercoledì 23 settembre, il sindaco Pietro Romano ha incontrato il Maggiore Biagio Maurizio Agosta, che di recente ha assunto il Comando del Gruppo della Guardia di Finanza di Legnano, dal quale dipende anche la Compagnia di Rho. Si è trattato di una visita istituzionale di conoscenza reciproca. Durante l’incontro si è discusso dei problemi del territorio, auspicando una sempre più intensa collaborazione tra Comune e Guardia di Finanza su temi di comune interesse. Il Maggiore Agosta era accompagnato dal maggiore Leonardo Luigi Milone, comandante della Compagnia di Rho.

“Ringrazio per la sua visita il Maggiore Biagio Maurizio Agosta. E’ stato un incontro piacevole che ci ha permesso una prima conoscenza e un’esposizione dei temi più salienti del territorio in termini di sicurezza e legalità – afferma il sindaco Pietro Romano – Per un sindaco è sempre di grande sostegno poter contare sulla collaborazione fattiva con le Forze dell’Ordine. Sono convinto che con il Maggiore Agosta svilupperemo una proficua collaborazione e sinergia per il bene dei nostri cittadini. Do il benvenuto a nome della città di Rho e gli auguro buon lavoro!”