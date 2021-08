Il rhodense Gianni Nava sarà il vice all'Oleggio Magic Basket in serie B.

Il rhodense Gianni Nava sarà il vice all'Oleggio Magic Basket

Il rhodense Gianni Nava affiancherà Filippo Pastorello in qualità di vice allenatore della serie B dell’Oleggio Magic Basket. Nava sarà inoltre inserito anche nello staff tecnico del settore giovanile alla guida dell’Under 19 in modo da creare un lavoro in completa sinergia con i giovanissimi che saranno anche parte del gruppo o aggregati alla serie B.

Gianni Nava

Appassionato di basket fin da ragazzino, Gianni Nava dopo aver giocato nelle giovanili di Rho, si è avvicinato al mondo degli allenatori e ha intrapreso la carriera molto presto tra serie D e serie C2 in tutta la Lombardia come Rho e Boffalora e non solo. Tra le sue esperienze quella al Bc Trecate durata quattro anni e culminata con la storia promozione in C dilettanti, la più recente a Busto Arsizio con la promozione in C Gold nella stagione 2017/2018.