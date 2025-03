Il maltempo di questi giorni ha fatto saltare alcune chiusure per lavori lungo le autostrade A8 e A9.

Il maltempo fa saltare le chiusure programmate su A8 e A9

Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sono state annullate le seguenti chiusure notturne che erano previste dalle 21:00 di martedì 11 alle 5 di mercoledì 12 marzo e dalle 21 di venerdì 14 alle 5 di sabato 15 marzo:

-annullata la chiusura, sulla A8 Milano-Varese, dell'uscita svincolo di Origgio;

-annullata la chiusura, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dell'immissione sulla A8, da Chiasso/Como verso Milano. Rimangono confermate le seguenti chiusure, dalle 21:00 di mercoledì 12 alle 5:00 di giovedì 13 marzo, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione:

-sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, al km 16+300 della stessa A8, o Uboldo al km 13+900 della A9 Lainate-Como-Chiasso;

-sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sarà chiuso, per chi proviene da Chiasso/Como, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, dopo l'immissione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire allo svincolo di Legnano, al km 16+300 e rientrare dallo stesso verso Milano.

Aperto lo svincolo di Uboldo

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso è stata annullata la chiusura dello svincolo di Uboldo, in entrata verso Lainate e in uscita per chi proviene da Como, che era prevista dalle 21:00 di giovedì 13 alle 5:00 di venerdì 14 marzo.