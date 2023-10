Il Comune di Rho tocca quota 260 dipendenti. Lo fa grazie ai 19 nuovi assunti che nei giorni scorsi hanno iniziato a lavorare per l’amministrazione comunale di piazza Visconti.

13 istruttori amministrativi, 4 tecnici e due agenti di Polizia Locale

Il nuovo personale, nella mattinata di martedì ha incontrato il sindaco Andrea Orlandi che ha dato loro il benvenuto. Si tratta di 13 istruttori amministrativi, 4 istruttori tecnici e due agenti di Polizia Locale.

Il sindaco Andrea Orlandi: "Chi compie la scelta di lavorare nel settore pubblico ha un qualcosa in più"

«Benvenuti tra noi – ha detto il Sindaco Orlandi, che è anche assessore al Personale - Chi compie la scelta di lavorare nel settore pubblico ha un qualcosa in più e può affrontare cose interessanti non solo legate al proprio circolo di relazioni ma al benessere di una intera comunità. Nel settore pubblico servono professionalità e competenze, ma anche un forte spirito di servizio. Grazie per avere compiuto questa scelta, spero che il vostro percorso sia il più bello possibile. Stiamo investendo molto sulla struttura , siamo in un momento di ricambio anche generazionale.»