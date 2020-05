I volontari Auser per gestire i flussi al mercato

In occasione del mercato all’aperto del venerdì nella piazza centrale cittadina, il Comando della Polizia Locale di Cornaredo, su indicazione del sindaco, ha deciso di chiedere il supporto di una decina di volontari dell’Auser per rendere più ordinato il flusso dei visitatori con entrata in Piazza Libertà (lato Chiesa) e smaltimento della folla, ad acquisti effettuati, verso i valichi delle scuole medie, del centro anziani e di via Ponti.

Volontari Auser

Il risultato si è riscontrato nella prova del 22 maggio, che ha evidenziato l’importanza del supporto fornito dai volontari nella gestione della piazza. Ciò ha indotto il sindaco Yuri Santagostino, il Comando dei Vigili ed il presidente dell’associazione Auser Dino Launaro, a predisporre il servizio di volontariato al meglio e per tutte le giornate che ospiteranno le bancarelle sul territorio cornaredese.

Servizio al mercato confermato

La cittadinanza, che da tempo conosce le divise presenti in oltre dodici anni di servizio alle scuole, all’accompagnamento di alunni e studenti in svariate circostanze sportive o di visite a presepi operate in circostanze richieste da scuole o comune, dal servizio nei parchi a protezione di giochi e verde pubblico o per iniziativa del Pedibus, ha apprezzato l’iniziativa assicurando il massimo della collaborazione.

Un’idea scaturita nell’ambito dell’Amministrazione Civica, trasmessa in ogni dettaglio dalla Polizia Locale, assunta dal Direttore Giuseppe Esposito con entusiasmo come è costume dell’associazione Auser ed infine accettata dagli abitanti e frequentatori del mercato che si sentono gratificati da tali attenzioni che non hanno valore episodico, ma saranno di sostegno ogni qualvolta si svolgerà l’atteso mercato.