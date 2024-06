I Knights celebrano il loro anniversario, dieci anni fa l'accesso in A2

Dieci anni dopo i Knights di Legnano celebrano il loro anniversario: l'accesso in A2

Dieci anni in A2, i Knights festeggiano il loro anniversario

Riceviamo e pubblichiamo la nota della società che a distanza di dieci anni celebra un importante anniversario: l'accesso in A2.

Era l'estate 2014.

Una calda estate, ma in riviera, a Cervia, di solito anche il caldo è più piacevole.

Per i Knights, non fu la classica settimana in riva al mare per la tintarella estiva, ma piuttosto la fine di un tour de force che li aveva visti giocare quasi 40 partite stagionali e uscire come squadra qualificata dal raggruppamento nord dei Playoff per l'accesso alla A2 del 2014/2015.

La prima gara con Tortona, non fu memorabile.

Tortona è da sempre bestia nera: su 10 sfide a livello di B e A2, Legnano è riuscita a vincerne solo una... e non fu quella di Cervia.

La formula di quelle finali aveva il classico aspetto agrodolce; due semifinali con le due vincenti subito promosse (Tortona e Scafati) e, il giorno dopo, due finali in cui una gara risultava del tutto platonica, mentre la finali delle perdenti poteva "regalare" l'ultimo posto utile alla seconda serie nazionale.

La notte tra la sconfitta con Tortona e la gara con Latina, per chi c'era, non fu una notte tranquilla.

Dopo un cammino per molti tratti esaltante, dopo dei playoff con delle sconfitte indolore che, per assurdo, avevano rafforzato l'idea di una Legnano pronta al grande salto, la sconfitta con Tortona, aveva gettato tutti nello sconforto più totale.

La classica ultima spiaggia sembra più lontana della riva per i naufraghi del Titanic e nella testa dei giocatori e dello staff, tanta rabbia per una gara giocata non al livello della Legnano vista per 9 mesi.

Il 22 giugno, dopo una classica sessione di tiro che serviva più per sciogliere la testa che le gambe, i Knights si presentano in campo nel caldo pomeriggio romagnolo, dopo aver visto trionfare Scafati su Tortona per il titolo da bacheca di Campione di Serie B 2013/2014.

La partita si mise subito bene per Legnano. Arrigoni in versione "fuga per la vittoria", risultava imprendibile per i romani.

Tavernelli, Milani, Penserini dei metronomi che non si tiravano indietro quando c'era da mettere qualche punto; Casagrande a difendere anche sui telecronisti e gli stewart dell'organizzazione, con Cazzaniga chirurgico, Navarini con la spavalderia dei 20 anni, tutti magistralmente "condotti" dal capitano Federico Maiocco, unico reduce della stagione precedente.

Tra i giocatori del roster anche un giovane Alessandro Guidi, Davide Maiocchi e uno sfortunato Dario Borroni, protagonista fino a metà stagione dove un infortunio lo tenne fuori fino alla stagione successiva.

Verso le 20 della sera, con la telecronaca della voce dell'amico Mario Castelli, i Knights da "underdogs", da sottovalutati, scrissero la più bella delle imprese sportive legnanesi.

La vittoria per 62-58 vale la DNA (Serie A2) per la prima volta nella storia.

Qui sotto le immagini della partita e del trionfo con Marco Tajana e Maurizio Basilico ad alzare la targa celebrativa con Mattia Ferrari, arrivato in estate e trionfante nell’estate successiva, evidentemente una stagione che gli porta un gran bene.

Una festa con decine di tifosi biancorossi che seguirono la squadra non solo a Cervia ma per tutta una stagione, gloriosa e indimenticabile.

Ferrari, sempre con Tajana e Basilico furono anche i protagonisti delle successive 4 stagioni dei Knights che parteciparono anche ai playoff per arrivare in serie A1.

Una storia che ancora oggi i Knights provano a riscrivere e che, per un giorno, vogliono ricordare con un filo di commozione, emozione e sicuramente orgoglio.

Era l'estate 2014. Il 22 di giugno.