I Carabinieri di Cornaredo arrestano pusher e acquirente.

I Carabinieri arrestano pusher e acquirente

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 maggio, i Carabinieri di Cornaredo, durante un servizio perlustrativo a Sedriano, ha tratto in arresto in flagranza due persone: un italiano classe 1998, residente a Bareggio, nullafacente e censurato e un italiano classe ’94, residente a Sedriano. Entrambi sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nella circostanza, hanno sorpreso il 22enne in via Garibaldi a bordo di una Ford Focus, parcheggiata nei pressi del Mc Donald’s, mentre vendeva delle dosi di stupefacente.

I carabinieri hanno quindi proceduto al controllo dell’acquirente, il 26enne, il quale è stato trovato in possesso di un involucro contenente 100 grammi di marijuana.

Le successive perquisizioni personali e domiciliari, hanno consentito di trovare: altri 60 grammi di marijuana, 1.500 euro, considerati il provento dell’attività illecita e materiale vario per il confezionamento.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati sottoposti in regime domiciliare presso le rispettive abitazioni, in attesa celebrazione rito direttissimo in modalità telematica.

TORNA ALLA HOME