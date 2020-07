Grave scontro tra auto e moto: centauro finisce in ospedale FOTO

Grave scontro tra auto e moto a Legnano: centauro finisce in ospedale.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 luglio, l’ambulanza della Nord Soccorso di Legnano con il supporto dell’automatica sono intervenuta in via Saronnese a Legnano per soccorrere un centauro 56enne rimasto ferito nello scontro tra un’auto e una moto. Sul posto anche la Polizia locale. L’uomo è stato poi trasportato in codice giallo in ospedale.

