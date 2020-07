Grave malore per un uomo e due incidenti. Paura per un uomo di 61 anni stamattina, vicino alla ferrovia, in piazza XXV Aprile a Vanzago. Si tratta di un dipendente delle ferrovie, che ha accusato un malore dopo il turno di notte. Per lui è scattata una chiamata al 112, con l’immediato intervento di ambulanza e automedica in codice rosso, intorno alle 6 di domenica 26 luglio: dopo tre quarti d’ora di soccorsi sul posto, è stato portato in massima urgenza al nosocomio di Rho.

Malore e incidenti

Una brutta caduta in via Umberto Re, a Lainate, grande spavento per un 188enne sabato 25 luglio intorno alle 22,45. Sul posto in codice rosso ambulanza e automedica. Le preoccupanti condizioni iniziali si sono ridimensionate durante l’operazione di soccorso: il giovane è stato portato in ospedale a Garbagnate Milanese in verde. Intorno alle 23, incidente in autostrada sulla A8, a Pero: una donna di 33 anni è stata portata in codice verde all’ospedale Sacco.

Centauro in ospedale

Nella serata di sabato 25 incidente tra auto e moto a Legnano, in corso Sempione: ad avere la peggio un 71enne, portato in giallo al pronto soccorso legnanese. Sul posto per i rilievi anche i Carabinieri cittadini.

