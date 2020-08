Grave malore in un impianto sportivo: 56enne in gravi condizioni

Grave malore in un impianto sportivo di Cuggiono.

Grave malore in un impianto sportivo

Pochi minuti prima delle 16 un uomo di 56 anni si è sentito male in via Molino Nuovo a Cuggiono in un impianto sportivo. Sul posto l’ambulanza della Croce Azzurra e un’automedica. L’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

TORNA ALLA HOME