Anche quest’anno il Donacibo, l’iniziativa promossa dal Banco di Solidarietà Magenta nelle scuole del territorio con l’obiettivo di raccogliere generi alimentari di prima necessità, ha registrato un grandissimo successo.

Grande successo per il Donacibo

Diversi i comuni coinvolti nell’iniziativa oltre a Magenta in tutta l’area circostante, con ben 23 scuole che hanno aderito dall’infanzia alle primarie fino ad arrivare alle medie e alle superiori per un totale di ben 4.700 studenti.

Molti i generi alimentari raccolti tra cui pasta, riso, tonno, pelati e passata di pomodoro, legumi, zucchero, omogeneizzati, alimenti per l’infanzia, olio, farina, latte, biscotti e crackers per un totale di 430 scatole e un peso di 4.700 chili.

«Ci tengo a ringraziare studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e personale ata per la collaborazione e per aver aderito con così grande entusiasmo alla nostra iniziativa - spiega il presidente del Banco di Solidarietà Magenta, Alberto Camerati - La loro generosità ci permette di continuare ad aiutare tante persone che sono in difficoltà, attualmente 148, e si trovano tutte nel Magentino. Un ringraziamento anche ai parroci degli otto paesi dove abbiamo effettuato la raccolta degli alimenti, che abbiamo incontrato: con alcuni di loro abbiamo condiviso una parte degli alimenti raccolti perché di fronte al bisogno sempre più in aumento insieme ci aiutiamo. I nostri volontari, o meglio tutti quelli che si sono fatto carico del bisogno incontrato, portano personalmente il pacco. In questo modo garantiscono la bontà dell’operazione e sono sempre pronti ad affrontare qualsiasi occasione di bisogno che possono incontrare».

La testimonianza

Camerati ha voluto poi ringraziare tutte le persone che si sono prestate per un aiuto all’iniziativa e in particolare Gianfranco Colombo che ha prestato il furgone per il ritiro degli alimenti scuola per scuola. Infine il presidente ha voluto condividere una lettera scritta da un’insegnante per questa iniziativa: