Da giovedì 30 aprile a Bareggio (e da lunedì 4 maggio a San Martino) torna il mercato settimanale. La Giunta comunale guidata da Linda Colombo è tra le prime a cogliere l’opportunità offerta dall’ordinanza di Regione Lombardia per quanto riguarda la ripresa dei mercati comunali.

Giovedì torna il mercato

Sì alle bancarelle giovedì in piazza Cavour, dunque, ma ovviamente con le dovute restrizioni: solo banchi alimentari, distanza di tre metri tra un banco e l’altro, delimitazione dell’area con un ingresso e un’uscita, controllo della febbre all’ingresso e obbligo di guanti e mascherina. Inoltre, all’interno dell’area mercato potranno esserci un numero limitato di persone (il doppio del numero dei banchi presenti).

Nuove misure di sicurezza

Da quando è stata firmata l’ordinanza, il vicesindaco Lorenzo Paietta si è messo al lavoro per l’organizzazione degli spazi e delle misure di sicurezza: “Un grazie a tutti i volontari che ci aiuteranno nella gestione (Protezione Civile e consiglieri comunali) – ha dichiarato Paietta -. Un ringraziamento anche a Regione Lombardia che ci ha dato la possibilità di ripristinare il mercato, che i nostri ambulanti attendevano da tempo. Come Amministrazione comunale l’abbiamo colta al volo perché vogliamo che Bareggio, seppure a piccoli passi e in sicurezza, possa iniziare a ripartire”.

