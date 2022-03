Giornata della consapevolezza sull'Autismo: il Comune si "veste" di blu

L'iniziativa

Piazza Marconi ad Abbiategrasso sarà illuminata di blu il prossimo 2 aprile 2022.

Il 2 aprile ricorre la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo. In questa occasione l'Amministrazione comunale di Abbiategrasso illuminerà di blu piazza Marconi.

L'attenzione da parte del Comune

L'Amministrazione comunale di Abbiategrasso è sempre stata attenta e partecipe alle iniziative organizzate dalle associazioni abbiatensi legate a questa importante tematica. A tale proposito, per accendere l'attenzione sul tema, il Comune vuole richiamare l'importanza di questa manifestazione illuminando di blu piazza Marconi durante

la giornata di sabato 2. Un piccolo segno, ma carico di significato.

La piazza sarà illuminata di blu perchè questo colore è associato a una sensazione di calma e accettazione, in un mondo multisonoro e frenetico, in cui le persone con autismo possono non sentirsi a loro agio.