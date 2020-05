I carabinieri arrestano per detenzione a fini di spaccio un gaggianese classe 2001: durante la perquisizione domiciliare spuntano 90 grammi di cocaina.

Gaggiano, 19enne arrestato per spaccio di cocaina

I carabinieri della stazione di Rosate hanno arrestato ieri a Gaggiano un italiano classe 2001 per il reato di detenzione a fini di spaccio. A seguito di un servizio perlustrativo, i militari hanno notato il ragazzo, già pregiudicato nonostante la giovane età, in atteggiamento sospetto e lo hanno sottoposto a controllo. Nella successiva perquisizione personale e domiciliare il giovane veniva trovato in possesso di 90 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e la somma di 530 euro, ritenuta provento attività illecita.

