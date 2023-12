Ladri beccati e consegnati alle Forze dell'Ordine grazie al tempestivo intervento delle Guardie Giurate di Sicuritalia nell'azienda di servizi di igiene ambientale di Magenta.

Furto sventato grazie all'intervento delle Guardie Giurate

Nella notte di ieri, domenica 10 dicembre, intorno alle 22.40, tre malviventi si sono introdotti all’interno della proprietà, forzando il cancello esterno dal lato della campagna attigua, probabilmente con l’intento di rubare rame, ferro e oggetti vari.

I loro movimenti sono stati colti dal sistema di allarme e dalle telecamere di videosorveglianza. Il controllo in tempo reale ha innescato il tempestivo intervento delle Guardie Giurate Sicuritalia che hanno raggiunto la struttura in pochi minuti. Sul posto anche le Forze dell’Ordine, giunte celermente in loco allertate dalla Centrale Operativa Sicuritalia.

La provvidenziale operazione

Una volta sul posto gli addetti alla sicurezza hanno notato immediatamente due malviventi darsi alla fuga, e successivamente hanno bloccato una terza persona nei pressi del cancello esterno.

Il ladro è stato consegnato alle Forze dell’Ordine, che hanno proceduto ad effettuare gli opportuni accertamenti, da cui è emerso che l’individuo, di origine nordafricana, avesse già precedenti penali, tra cui spaccio. A breve distanza temporale è stato fermato e arrestato anche un secondo malvivente, anche lui già con precedenti penali.

All’esterno della struttura sono stati rinvenuti un televisore, un termosifone e una busta piena di altri materiali rubati dall’interno. Il tutto è stato riconsegnato ai proprietari.