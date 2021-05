Una fuga spericolata di due nordafricani irregolari lungo le strade dell’Abbiatense si è conclusa nel pomeriggio di ieri con il loro arresto a Corbetta. Un carabinieri leggermente ferito alla mano

Fuga spericolata tra l’Abbiatense e Corbetta: due nordafricani arrestati

Una fuga spericolata di due nordafricani irregolari lungo le strade dell’Abbiatense si è conclusa nel pomeriggio di ieri con il loro arresto. Tutto è cominciato tra Vermezzo con Zelo e Gaggiano, dove i due, classe 1975 e classe 1997, alla vista di una pattuglia dei carabinieri si sono dati alla fuga a bordo della propria automobile. Ne è nato un inseguimento che ha toccato anche Abbiategrasso, con i due fuggitivi che hanno poi puntato verso nord. La loro fuga è terminata una volta che hanno imboccato una strada senza uscita a Corbetta.

Il ferimento di un carabiniere e l’arresto a Corbetta

L’ultimo disperato tentativo all’altezza del parcheggio del Penny, dove hanno provato a speronare la vettura dei militari per farsi strada. Nell’impatto uno dei carabinieri del nucleo Radio Mobile ha riportato una leggera ferita alla mano. I due marocchini hanno provato a scappare a piedi, ma sono stati fermati ed arrestati per resistenza e lesioni. Alle operazioni ha collaborato anche la Polizia locale di Corbetta per i rilievi sul posto.