Finisce fuori strada, spavento per un'automobilista

Come sia accaduto lo stabiliranno i Carabinieri di Abbiategrasso. Martedì 14 settembre, intorno alle 22, una automobilista di 34 anni stava percorrendo viale Borletti quando è finita fuori strada.

Finisce fuori strada in viale Borletti

Un botto fragoroso: l'auto è finita dapprima sul marciapiede, dopo aver divelto sei paletti in ghisa, quindi contro una centralina telefonica. Sul posto un'ambulanza della Croce Bianca e i Carabinieri. Nulla di grave per la donna, finita in ospedale a Magenta in codice verde.

La preoccupazione dei residenti

L'impatto aveva fatto pensare al peggio, tanto che era stato assegnato un codice giallo. Preoccupati i residenti, che tornano a segnalare la pericolosità della strada.