Finisce a terra con lo scooter, un uomo di 48 anni finisce in ospedale

Il sinistro alla rotonda di via Turati

Un incidente stradale che ha coinvolto un motociclista di 48 anni si è verificato pochi minuti fa in via Turati a Cerro Maggiore, all’altezza della rotonda dell’uscita autostradale di Legnano. Ancora da chiarire le cause del sinistro. Sul posto per soccorrere l’uomo che era in sella al suo scooter l’equipaggio della Croce Rossa di Legnano e il personale dell’automedica del nosocomio legnanese,

L’uomo in sella allo scooter sarebbe caduto per evitare l’auto

Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro che si è verificato intorno alle 15.30. Sul posto per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti gli agenti del Commissariato di Polizia. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo in sella al suo scooter sia caduto per evitare l’auto.

Code per uscire e entrare in autostrada

Dopo le prima cure sul posto l’uomo è stato accompagnato dai sanitari all’ospedale di Legnano. A causa dell’incidente all’uscita dell’autostrada si sono verificate code sia in uscita sia verso l’imbocco dell’autostrada